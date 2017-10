Nekoliko osoba je ozlijeđeno je u subotu nakon što se automobil zaletio u pješake u blizini Prirodoslovnog muzeja u Londonu.

Za sada neidentificirani muškarac vozilom se zaletio u prolaznike u blizini poznatog muzeja u Londonu oko 14:20 sati po lokalnom vremenu. Bolničari na licu mjesta pomažu ozlijeđenima, javlja Mirror.

Policija je potvrdila da su mnogi ozlijeđeni, no za sada još nije poznata težina njihovih ozljeda.

Car 'PLOUGHS INTO PEDESTRIANS' in London. This is the suspect, who gets arrested pic.twitter.com/FiirNDHybi