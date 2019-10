Trideset devet osoba pronađeno je mrtvo u prikolici kamiona u industrijskom parku u Essexu, na istoku Engleske. Policija je uhitila vozača kamiona.

Policija je pronašla tijela 39 osoba, uključujući i tinejdžera, u prikolici kamiona u industrijskom parku u Essexu na istoku Engleske, javlja Sky News. Odmah je uhićen 25-godišnji vozač kamiona iz Sjeverne Irske, a sumnjiči ga se za ubojstvo.

Glavni policijski nadzornik Essexa Andrew Mariner rekao je da je istraga u tijeku. "Ovo je tragičan incident u kojem je velik broj ljudi izgubio život. U tijeku je identifikacija žrtava, no pretpostavljam da bi to mogao biti dugotrajan proces. Vjerujemo da je kamion došao iz Bugarske i ušao u zemlju u Holyheadu u subotu 19. listopada. Usko surađujemo s našim partnerima na istrazi'', kazao je Mariner.

Državna tajnica Priti Patel na Twitteru je izrazila žaljenje zbog događaja. ''Šokirana sam i tužna zbog tragičnog incidenta. Policija Essexa uhitila je jednu osobu i sada im moramo prepustiti istragu'', napisala je Patel.

Shocked & saddened by this utterly tragic incident in Grays. Essex Police has arrested an individual and we must give them the space to conduct their investigations.