Najmanje 30 ljudi je ozlijeđeno, a jedna je osoba ubijena u naletu automobila pred robnom kućom u Berlinu.

U srijedu u jutarnjim satima muškarac se automobilom zaletio u skupinu ljudi pred trgovačkim centrom u Berlinu. Najmanje 30 ljudi je ozlijeđeno, a jedna je osoba preminula na licu mjesta, piše Miror.

Fotografija objavljena na Twitteru prikazuje štetu nastalu pred robnom kućom Rankestrasse.

**Breaking News** A car has driven into a pavement cafe injuring thirty in Berlin. pic.twitter.com/GTzKhlwTrE

Na društvenim su mrežama također objavljeni videozapisi na kojima se vidi kako žurne službe, vatrogasci i hitna, pružaju pomoć unesrećenima.

Watch: Video show the scene after a car drove into a crowd on a #Berlin street, leaving one person dead and 30 others injured.https://t.co/sPz4lbrdXH pic.twitter.com/kKRaKuN9Pm