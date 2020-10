Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg ponovio je u četvrtak odluku Saveza da povuče svoje snage iz Afganistana "zajedno" sa Sjedinjenim Državama, nakon odluke predsjednika Donalda Trumpa da povuče svoje vojnike do Božića.

"Zajedno smo odlučili poći u Afganistan. Zajedno ćemo pristupiti prilagodbi snaga i zajedno ćemo otići iz zemlje", rekao je na tiskovnoj konferenciji s premijerom Sjeverne Makedonije Zoranom Zaevom.

U NATO-ovoj misiji Odlučna potpora u Afganistanu sudjeluje 12.000 vojnika iz 38 zemalja, među kojima je 8600 američkih vojnika. Sjedinjene Države imaju i druge snage raspoređene u toj zemlji.

O objavama američkog predsjednika raspravljat će se na sastanku ministara obrane saveza 22. listopada. Europske zemlje saveznice više su puta bile nezadovoljne objavama američkog predsjednika o tom pitanju i Pentagon je svaki put isticao da se nikakve odluke neće donositi jednostrano.

Donald Trump, usred predizborne utrke, izjavio je u srijedu da do Božića želi povući sve američke vojnike iz Afganistana, to jest prije nego je bilo predviđeno dogovorom SAD-a i talibana. No nije rekao odnosi li se to na američke snage raspoređene u okviru NATO-ove misije.

Jens Stoltenberg je upozorio da Afganistan ne smije ponovo biti "rasadište terorista".

"Došli smo u Afganistan nakon terorističkih napada na SAD 11. rujna 2001. zahvaljujući pozivanju na 5. članak. NATO-ova misija je u početku imala više od 100.000 vojnika uključenih u borbene operacije. Danas NATO ima 12.000 vojnika koji savjetuju i poučavaju afganistanske vojnike", rekao je.

"Među njima je velik broj europskih i kanadskih vojnika", dodao je.

"Odluke će se donositi ovisno o stanju na terenu", rekao je Jens Stoltenberg. Savezničke zemlje će ih donositi "zajedno", istaknuo je. "Poruka se nije promijenila", zaključio je. Jens Stoltenberg je stajalište Saveza iznio na zadnjem sastanku ministara obrane 12. veljače.