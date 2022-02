Pregovarački stol u Bjelorusiji je spreman. Za njega bi u 12 sati po lokalnom vremenu trebali sjesti predstavnici Ukrajine i Rusije i pokušati dogovoriti barem neki početak izlaska iz ratne krize.

Da će pregovori biti teški, misli i vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović.

"Ruska pozicija je jasna i maksimalistička. Volodimir Zelenski je rekao da je Ukrajina sprema za pregovore, ali da su načelno uvjeti neprihvatljivi. To su uvjeti na kojima Rusija od početka inzistira, neutralni status Ukrajine, priznavanja separatističkih pokrajina i razoružavanje Ukrajine. To je nešto što se u ovom trenutku ne može prihvatiti", kaže Vidmarović, ali podsjeća da pregovori jesu da se pregovara i da bi sastanak u Bjelorusiji mogao biti tek prvi korak.

"Pregovori uvijek dolaze u fazama, postupno i u etapama, a ovo je prvo propitkivanje pozicija. No Rusija je zauzela strahovito principijelnu poziciju, isto kao i zapadne sile. Ja se nadam da će prevladati razum, da će se ponoviti situacija Hruščov - Kennedy, koji su okončali Kubansku krizu. S time da se svijet danas nalazi u puno opasnijoj situaciji, jer rat već traje", kazao je.

Branimir Vidmarović - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Kakve su pregovaračke pozicije, je li Vladimir Putin oslabljen iznenađujućim otporom Ukrajinaca i neviđenim sankcijama koje gospodarstvo njegove zemlje sada drže za vrat? Zelenski je, s druge strane, rekao da ne očekuje puno od pregovora.

"Trebaju nam Kennedy i Hruščov"

"Zelenski je svjestan da Rusi ostaju kod svojih uvjeta, no načelno, mislim da nije protiv pregovora o neutralnosti. Ako se počne govoriti o tome, postoji mogućnost da se već danas sklopi neko barem privremeno primirje. Putin je, s druge strane, sve ljući, no i dalje ne misli da je njegova pozicija oslabljena. Hoće li Rusija preživjeti sankcije, ovisi i o tome kako će reagirati ostatak svijeta, Latinska Amerika, istočna i jugoistočna Azija, hoće li se one opredijeliti i kako.

Također, Putin je suzio krug ljudi kojima vjeruje, sada je to samo vojska. Jedino oni, nikakvi oligarsi, mogu ga nekako smijeniti ili bar utjecati na njega", smatra Vidmarović, koji dodaje da si je Zelenski neočekivanim otporom koji je pružio značajno poboljšao poziciju u pregovorima. No onda mu je Putin dodatno otežao.

Još jedna otežavajuća okolnost

"Istina, Zelenski je pružio otpor, pretpostavio sam da ne smije kapitulirati odmah u startu. Dokazao se kao vođa, dosad je pokazao uglavnom hrabrost, a sad mora pokazati mudrost. No Putin mu je iznenada na vrat natovario i prijetnju nuklearnim oružjem. Stvar dodatno komplicira i što EU šalje naoružanje. Najbolje za ovu situaciju bio bi direktan razgovor Bidena i Putina. No osobno mi nije jasno zašto su principijelno svi ponosni do neke lude mjere. Ako su se Kennedy i neobrazovni Hruščov svojedobno mogli dogovoriti, ne znam zašto se sad ne sjedne za stol", kaže Vidmarović.

Pregovore bi, misli, mogla otežati još jedna okolnost, na koju i svjetski analitičari danima upozoravaju.

"Stvari su se jako ubrzale, Putin sužava vrijeme za odluke. Kao da je ušao u neki apokaliptični mindset u kojem se mogućnosti za razgovor sužavaju. Želi prisiliti Zapad da donese odluku sad i odmah. On je sebi kreira paralelnu realnost", zaključuje Vidmarović.

