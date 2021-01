Prvi psi stigli su u nedjelju u Bijelu kuću, uključujući Champa i Majora, prvog spašenog psa ikad u Bijeloj kući. Udomili su ga 2018. godine iz udruge ''Delaware Humane Association''.

Vijest o spašenom Majoru su iz udruge tad, prije dvije godine, podijelili i na svojoj Facebook stranici uz riječi: ''Ne samo da je Major pronašao svoj dom, već su ga posvojili potpredsjednik Joe Biden i dr. Jill Biden! Obitelj Biden je upoznala Majora dok su ga udomili i sada su ga spremni službeno posvojiti. Sretno i hvala vam što ste jedan od naših prijatelja do kraja života'', napisali su u objavi.

Champ, kojeg su predsjednikove unuke imenovale po nadimku koji je Biden imao od oca, pridružio se obitelji prije više od deset godina nakon što su ga preuzeli od uzgajivača prije nego li je Biden položio prisegu kao potpredsjednik.

📸: The First Dogs arrived at the White House Sunday, including Major, the first rescue dog ever to live in the White House.



The Biden family wanted to get settled in the White House before moving Champ and Major from Delaware to Washington, per First Lady Jill Biden’s office. pic.twitter.com/lAhZrD7Dbx