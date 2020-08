Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić izjavio je u petak kako je stanje u tom gradu, ali i cijeloj Unsko-sanskoj županiji najgore do sada zbog velikog priljeva ilegalnih migranata te zbog činjenice da vlasti u BiH ne poduzimaju ništa kako bi kontrolirale taj problem.

"Situacija nikada nije bila gora. Imamo svakodnevni nekontrolirani priljev migranata i nekoliko tisuća ljudi na ulicama, javnim površinama i po napuštenim objektima. Ponovo smo ostavljeni sami sebi u ovoj situaciji", rekao je Šuhret Fazlić novinarima nakon sastanka posebne operativne skupine na županijskoj razini koja je uspostavljena zbog koordiniranja mjera potrebnih radi suočavanja s migrantskom krizom.

Procjena je lokalnih vlasti kako samo u Unsko-sanskoj županiji sada boravi najmanje sedam tisuća ilegalnih migranata. Tek za polovicu od tog broja ima mjesta u ranije uspostavljenim prihvatnim centrima pa oko četiri tisuće migranata luta ulicama Bihaća, Cazina i Velike Kladuše, spava po parkovima i u napuštenim objektima i bez ikakvih uvjeta za održavanje osobne higijene.

Čekaju priliku da odu u Hrvatsku

Svi oni tamo čekaju priliku da pokušaju prijeći granicu s Hrvatskom. Tako velik broj ilegalnih migranata u malim gradskim sredinama Unsko-sanske županije sve je veći sigurnosni problem jer su učestali izgredi u kojima oni sudjeluju, a posebice su učestali međusobni obračuni i krađe.

Glasnogovornik županijske policije Ale Šiljdedić rekao je da je između 80 i 90 posto policijskih intervencija sada uvjetovano ponašanjem migranata.

Razmišljaju o radikalnim mjerama

Gradonačelnik Bihaća kazao je kako su u Unsko-sanskoj županiji i dalje prepušteni sami sebi pa su stoga prisiljeni razmišljati i o "radikalnim mjerama". "Spremni na radikalne poteze. Migranti moraju biti premješteni s gradskih ulica i apsolutno nas više ništa drugo ne zanima", kazao je Fazlić.

Pojasnio je kako će u ovoj županiji najvjerojatnije ponovo posegnuti za mjerama poput uspostave improviziranih kampova u koje će onda policija dovoditi migrante nakon što ih skloni s ulica.

Ranije je takav kamp postojao na lokalitetu Vučjak na obroncima Plješevice, no on je prošle godine rasformiran zbog nehumanih uvjeta koji su tamo vladali, a migranti su prebačeni u druge privremene, no bolje opremljene smještajne centre, uglavnom u okolici Sarajeva.