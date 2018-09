Srušio se vojni zrakoplov u Južnoj Karolini, javlja www.rt.com.

Vojni zrakoplov srušio se 8 kilometara od vojne zračne baze Marine Corps Air Station Beaufort.

Najmanje je dvoje poginulih, javlja sputniknews.com. Uzrok nesreće je neuspjelo zaustavljanje na pisti.

Ostali detalji za sada nisu poznati. Očevid je u tijeku.

BCSO: Military plane crash near Clarendon Road/Joe Allen Drive in Grays Hill. Unknown if any injuries. Please avoid area. https://t.co/FvbuK9oCIK

Military plane crash in Beaufort near Joe Allen Drive area. Appears to have crashed on a bluff/island owned by Clarendon Plantations. Not usually many people over there. Praying for the safety of all involved! pic.twitter.com/dM5a8v2lg1