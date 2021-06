U Washingtonu se u srijedu srušio pješački most preko autoceste 295, pao je na nekoliko vozila. Najmanje četiri osobe su ozlijeđene.

Za sada nema detalja zašto je došlo do urušavanja mosta, kao niti jesu li ozlijeđene osobe pješaci ili putnici u vozilima.

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe