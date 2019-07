Srpski ministar unutarnih poslova Nebojša Stefanović je izjavio da se predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prisluškivalo 13 godina bez naloga suda.

Nebojša Stefanović izjavio je da se srpskog predsjednika Aleksandra Vučića prisluškivalo 13 godina bez ikakvog naloga suda ili temelja zasnovanog za zakonu, a samo ponekad za to je postojao nalog suda, piše B92. Stefanović kaže da su Vučića prisluškivali najprije od 1995. do 2000. godine, zatim ponovno od 2000. do 2003., a na posebno zloban način prisluškivali su od 2007. do 2012. godine.

Ministar unutarnjih poslova rekao je da ni protiv koga nije pokrenut postupak niti podignuta kaznena prijava zbog prisluškivanja Vučića, što pokazuje da ga je pratio netko od njegovih političkih protivnika. Kako piše B92, Stefanović je rekao da su sprskog predsjednika između 2007. i 2012. godine prisluškivali prateći komunikaciju Gorana Vesića i Vladimira Đukanovića s Vučićem.

Imena ostalih koji su sudjelovali u prisluškivanju predsjednika ministar nije htio otkriti zbog zaštite privatnosti. Istaknuo je da su Vesić i Đukanović samo primjer te da se pratila komunikacija desetak ljudi iz predsjednikova okruženja. "I ako nakon toga nemate bilo što čime biste potkrijepili praćenje, vidite da nije bio cilj otkrivanje kaznenih djela, već da bi se pratio rad nekoga koga smatrate političkim protivnikom'', rekao je Stefanović.

Aleksandar Vučić u utorak je sazvao izvanrednu koneferenciju za medije na kojoj je objavio da je japanski proizviđač guma Toyo Tires odabrao za svoju novu investiciju, a nije komentirao Stefanovićeve izjave. ''Nadam se da niste razočarani jer danas nisam pričao o prisluškivanjima i drugim političkim temama, ali ja mislim da je ovo važnije'', rekao je Vučić kratko na konferenciji za novinare.