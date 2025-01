U subotu su oko 13 sati gosti i ugostitelji jednog restorana u centru Beograda, u kojem je bio prisutan i ministar financija Siniša Mali, skandirali "živjeli studenti", nakon čega im je ministar pokazao srednji prst.

Ubrzo nakon toga je novinarka koja se igrom slučaja našla u restoranu otrčala do ministra da ga pita zbog čega je to učinio, a on joj je umjesto odgovora – oteo telefon.

Kako je novinarka Danica Ilić ispričala za N1, u trenutku kada je ministar platio račun i krenuo prema izlasku, ljudi su uzviknuli "živjeli studenti" u znak podrške studentima koji su organizirali blokadu fakulteta.

"Prisutni gosti, s kojima sam naknadno razgovarala, kažu da je ministar tijekom izlaska prisutnima koji su skandirali 'živjeli studenti' pokazao srednji prst", ispričala je.

Ilić je razgovarala i s jednim od prisutnih gostiju.

"Primijetili smo ministra Malog u restoranu i prilikom izlaska smo aplauzom pozdravili studente i vikali 'živjeli studenti', cijeli restoran se pridružio i na izlasku nam je Siniša pokazao srednji prst", rekao je jedan gost.

Ministar Siniša Mali je ispraćen povicima “studenti, studenti” nakon što je završio ručak u beogradskom restoranu. Odgovorio je srednjim prstom.



Novinarka Danica Ilić pokušala je da uzme izjavu Malog, ali joj je ministar oteo telefon, da bi ga vratio posle kraće rasprave. pic.twitter.com/QvVwygOC9j — kompas-info.com (@kompas_info_com) January 25, 2025

Prema riječima novinarke, ministar joj nije želio odgovoriti na pitanje zašto je to učinio, nego joj je oteo telefon.

"Krenula sam za njih. Izašli smo iz restorana. Pitao me je zašto ga snimam i želim razgovarati s njim. Objasnila sam mu da su mu upravo skandirali, a on pokazao srednji prst, ali i podsjetila da je javni dužnosnik na javnom mjestu i da ja kao novinar mogu postaviti pitanje što misli o tome. Svo vrijeme dok smo hodali ulicom, ministar je nosio moj telefon, koji je nakon rasprave ostavio na žardinjeru", prepričala je Ilić.

