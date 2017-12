Srpski mediji pišu kako je ruski predsjednik Vladimir Putin svojim obožavateljima u Srbiju "zabio nož u leđa" kad je komentiravši situaciju u Ukrajini spomenuo masakr u Srebrenici.

Govoreći o Ukrajini, Putin je na godišnjoj konferenciji za medije rekao:

"Tamo su zaista formirane jedinice milicije koje su spremne odbiti bilo kakve vojne akcije protiv Donbasa. Mi smatramo da to odgovara interesima ljudi koji žive na tom teritoriju, zato što će se tada tamo dogoditi pokolj gori od Srebrenice", kazao je Putin.

Ta je izjava zasmetala nacionalistički orijentirane srpske političare sklone Rusiji.

"Siguran sam da je Putin napravio paralelu kako se narod u Donbasu vojno organizirao kako bi se spriječio pokolj kakav se dogodio nad Srbima u Srebrenici i okolini Srebrenice koji nisu imali narodnu miliciju. U razdoblju od 1992. do 1995., muslimanske snage pod komandom Nasera Orića ubile su preko 2.500 Srba u okolini Srebrenice, i to civile koje u tim trenucima nije imao tko da brani, jer nije bilo organizirane narodne milicije. Ti zločini ostali su nekažnjeni do dan-danas. Srećom, narod u Donbasu nešto je naučio iz tragedije srpskog, bratskog naroda", ističe Boško Obradović, osnivač i zastupnik nacionalističke stranke Dveri.

Dragan Šormaz, poznati rusofil, kaže za "Blic" kako je ovo jedan od dokaza da "Rusiju, kao i svaku veliku silu, zanimaju vlastiti interesi".

"Nije mi se svidjelo to što je rekao. Mogao je navesti neki drugi primjer, a naveo je onaj koji je teret i bolna točka i Srbiji i njenim građanima. Imao je primjer "u svom dvorištu", poput Staljina koji je "brisao" čitave gradove, ali i primjer iz Ukrajine, čiji su vojnici svojevremeno sudjelovali u zločinima u Poljskoj. Ali, govorio je o Srebrenici jer je "međunarodni brand", kaže Šormaz.

Za razliku od njih dvojice, mišljenje o ovom Putinovom "ispadu" nisu imali dobro poznati rusofili na srpskoj političkoj sceni, poput ministra obrane Aleksandra Vulina te ministra bez portfelja Nenada Popovića, a bez riječi je bio i predsjednik Nacionalnog savjeta za suradnju s Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić, javlja Blic.