Hrvatska u siječnju preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije. Države članice na toj se poziciji izmjenjuju svakih šest mjeseci, a Hrvatskoj je ovo prvo predsjedanje otkad je ušla u Europsku uniju 2013. godine. Ovim povodom donosimo priču Valentine Beg, koja iz prve ruke kazuje kako je to živjeti i raditi u Bruxellesu, srcu Unije.

Nakon magistriranja pravnih znanosti i određenog daška međunarodnog iskustva, mome nemirnom duhu nije se baš mililo prihvatiti posao u odvjetničkom uredu. Zato se nisam mnogo premišljala kada sam primljena na vježbeničku poziciju u kabinetu jednog od naših europarlamentaraca.

Nakon odobrenja Parlamenta i sređivanja formalnih pretpostavki kupila sam avionsku kartu i spakirala svoj život u 20 kilograma. No sam početak nije bio tako jednostavan…

Smještaj

Naći smještaj u Bruxellesu vrlo je izazovan i često stresan poduhvat. Nakon dvadesetak dana aktivnog njuškanja po oglasima i slanja bezbroj upita, uspjela sam naći sobu s privatnom kupaonicom u kolokaciji s još nekoliko ljudi.

Bruxelles, ilustracija (Foto: DNEVNIK.hr)

Danas, kada pišem ovo, pozdravljam se s njima jer svi idemo doma za praznike, i mogu potvrditi da sam zaista imala sreću s ovom devetočlanom zajednicom iz Rue des Eburons. Britanci, Nijemac, Španjolka, Francuskinje, Slovakinja i Talijanka postali su mi prava mala obitelj s kojom sam kuhala večere, raspravljala o politici, dijelila životne priče, izlazila u pubove i gledala Frozen 2 u kinu.

Bruxelles

Kada se spominje Bruxelles, najčešća su asocijacija njegova siva arhitektura gotičkog i secesionističkog pravca, mali goli popišanko iz centra zvan Manneken Pis i debeli eurokrati u konfuznom labirintu nekakvih europskih institucija. Stoga je jasno zašto je grad prilično podcijenjen kao destinacija za posjet, pa čak i život. No to je jedna jako velika zabluda...

Bruxelles je melting pot mnogih nacionalnosti i profila, fluidna interkulturalna sredina okupljena uglavnom oko politike i biznisa. Kao takav, odiše zanimljivom kombinacijom optimističnih mogućnosti i zastrašujuće prijetnje da te proguta kao neki korporacijski kit.

Europski parlament (Foto: DNEVNIK.hr)

Iako sam odmah razvila simpatije prema briselskim znamenitostima kao što su Grand Place, Monts des Arts te vafli i stvarno jako pivo, prava naklonost prema ovom gradu rodila se zbog njegovih parkova, koji ga čine jednom od najzelenijih europskih metropola.

Posebno su me oduševile antikvarnice koje su ujedno galerije, dizajnerske izložbe interijera i prava inspiracija. Zbog toga šetnja ulicom Blaes u pitoresknoj četvrti Marollen predstavlja ozbiljan rizik da se pretvori u cjelodnevni boravak.

Osim toga, prometna infrastruktura stavlja belgijske bisere kao što su Ghent, Brugge, Antwerpen, Dinant i ini, nadohvat ruke od Gare Centrala. Tim više što je vikendima željeznička tarifa unutar Belgije jeftinija 50 posto.

Europski parlament

EU pokreće veoma složen sustav institucija: Europski parlament, Vijeće Europske unije, Europsko vijeće, Europska komisija, Sud Europske unije, Europska središnja banka, Revizorski sud, druga tijela i ustanove te velik broj specijaliziranih agencija.

Prava prašuma, znam. No ovdje ću se usredotočiti na Parlament kao jedno od tijela u kojem se kroji svakodnevica brojnog građanstva Europe.

Europski parlament izravno je izabrano predstavničko tijelo koje trenutačno ima 751 MEP-a (zastupnika Parlamenta) s mandatom na pet godina. Kada se dogodi Brexit, taj broj će se korigirati prema novonastaloj situaciji.

Europski parlament (Foto: DNEVNIK.hr)

U arhitektonskom smislu, Parlament je jedan veliki stakleni labirint hodnika i prostorija označenih brojkama i slovima, u kojem se svugdje stiže s trećeg kata. Pozitivna strana te impresivne zgrade zasigurno je njezin izgled, a pomalo iritantna mana jest činjenica da ju je gotovo nemoguće ugrijati.

Dani u Parlamentu

Opis posla u uredu MEP-a raznovrstan je i širok, a radni zadaci variraju na dnevnoj bazi ovisno o agendi. Bilo je nekoliko dana kada sam blaženo uživala u pogledu s jedanaestog kata, kuhala kavu i prala suđe čekajući 5 sati da se odjavim. Ali itekako je bilo dana kada smo ostajali na poslu do kasnih večernjih sati ne stajući od jutra.

Uglavnom mi je raspored bio popunjen istraživanjima različitih tema iz nadležnosti odbora kojih je moj šef član, pretraživanjem europske pravne prakse, praćenjem aktualnih događanja u Lijepoj Našoj, Europi i svijetu, te prevođenjem dokumenata i odlascima na sastanke. Velika prednost - i meni najdraži dio posla u visokoj politici - svakako su razgovori vis-à-vis s predstavnicima raznih lobija, boraca za ljudska prava, veleposlanstava, delegacija država, i sl. To podrazumijeva, naravno, saznanja o različitim aspektima određenih pitanja i argumentima za često suprotstavljene pozicije.

Europski parlament (Foto: DNEVNIK.hr)

Posebno intenzivan dio mjeseca svakako je plenarna sjednica, kada se cijeli Parlament preseli u Francusku. Tih tjedan dana uvijek su kompaktniji, hektičniji i naporniji od ostatka mjeseca u Bruxellesu. Sama zgrada Parlamenta u Strasbourgu je manja, mnogo je zakazanih sastanaka i intervjua, a niz rezolucija koje su iziskivale mjesece pripreme izglasavaju se u tih nekoliko dana.

Sve u svemu, europske institucije mjesta su gdje se kroji svakodnevica brojnog građanstva Europe, a opis posla u kabinetu europarlamentarca obuhvaća sve – od igle do lokomotive. A život u Bruxellesu? Istina, nema more niti friške jadranske ribe, a ni kave mu nisu baš veliki-makijato-na-štekatu, ali kozmopolitski je to grad u kojem je sve moguće. Na kraju krajeva, Bxl ma belle ipak je danas centar Starog Kontinenta.