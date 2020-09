Švicarska policija potvrdila je identitet 28-godišnjaka koji je u petak pao kroz prozor bordela u Zürichu i poginuo. Radi se o mladiću porijeklom iz Srbije.

Istraga o ovom slučaju još uvijek nije gotova. Iz policije Züricha priopćeno je da nema dokaza kako je u pad muškarca umiješana treća osoba. Navode da se vjerojatno radi o nesretnom slučaju.

Incident se dogodio u petak nešto prije 11 sati. Prolaznici su pronašli teško ozlijeđenog muškarca ispred zgrade na adresi Häringstrasse 17. Unatoč reanimaciji, muškarac je preminuo na mjestu pada, piše švicarski Blick.

Sofia de Angelis, stanarka iz susjedne zgrade, navodi da je čula glasne zvukove. "Čula sam glasove, gotovo sam sigurna da se radi o svađi između muškarca i žene", rekla je de Angelis. Dodaje da je nekoliko sekundi kasnije čula vrisak i udarac. Kad je kasnije izašla na ulicu, tamo je već bila policija.

Svjedok pada, Sirijac Yawer, kazao je da je u to vrijeme stajao s druge strane uske ulice, na nogostupu i telefonirao s prijateljem. Odjednom je, tvrdi, začuo glasove i podigao pogled.

"Muškarac je nakon glasne svađe pokušao izaći kroz prozor. Već je bio jednom nogom vani, dok mu je druga ostala u sobi. Pokušao je doći do susjednog balkona. Okliznuo se i pao na glavu", opisao je ono što je vidio. Navodi kako je potpuno neobično da se unesrećeni muškarac rukama držao za jastuk.

Portal navodi kako se sličan pad dogodio i prije tri godine. S istog prozora pao je profesionalni bodybuilder Sandro Hofer. Njegova smrt ostala je nerazjašnjena. Hoferova udovica je u to vrijeme sumnjala da je tamo otišao po drogu, a ne zbog žena. Policija je tada uhitila dvije rumunjske prostituke, no one su kasnije puštene na slobodu.