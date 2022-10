Srbijanskom političaru i šefu izvanparlamentarnog pokreta "Oslobođenje" Mlađanu Đorđeviću zabranjen je ulazak u BiH. O svemu se oglasio na svom Twitter profilu.

Mlađan Đorđević, srbijanski političar i šef izvanparlamentarnog pokreta "Oslobođenje" je na svom Twitteru objavio da mu je zabranjen ulazak u BiH.

Управо сам враћен са граничног прелаза Скелани. Није ми дозвољен улазак у БиХ због претње безбедности, јавном поретку, јавном реду и миру.

Кренуо сам код оца Луке у манастир Карно на помен блаженопочившем митрополиту Амфилохију. pic.twitter.com/TQPMdSPbds — Млађан Ђорђевић (@mladjandj) October 30, 2022

"Upravo sam vraćen s graničnog prijelaza Skelani. Ne smijem ući u BiH zbog ugrožavanja sigurnosti, javnog reda i mira. Otišao sam kod oca Luke u manastir Karno na spomen mitropolitu Amfilohiju", objavio je Đorđević.

Ukrajinska veleposlanica u SAD-u: "Rusija je koristila zabranjenu vakuumsku bombu!"

Sve je komentirao za portal Danas.rs. "Naravno da ja ne predstavljam nikakvu prijetnju jer ja nisam ni kriminalac ni terorist, već čovjek koji javno zastupa svoje stavove i snažno podržava Dayton i njegove tekovine kao i opstanak Republike Srpske. Uložit ću žalbu na ovo rješenje i čudno je to da postoje tajni spisi za zabranu ulaska, a da do sada na to nije reagirala ni Srbija ni RS", kazao je Đorđević za Danas.

Чудесно руско возило Шерп за које нема препреке ни на земљи ни у води! pic.twitter.com/JIuiFLn7cA — Млађан Ђорђевић (@mladjandj) October 3, 2022

FOTO/VIDEO Policija još traži "kreativca": U Bijelom Brdu kod Osijeka netko je na table ispisao zloglasno "Z"

Đorđević je nedavno boravio i u Rusiji, odakle je objavio niz fotografija i snimaka. Prikazan je kako leti u helikopteru, fotografiran u maskirnoj unformi s ratnom tehnikom, bio je u posjetima ruskim crkvama i samostanima.

Na proruskom protestu u Beogradu prošloga ljeta, Đorđević je snimljen kako po asfaltu crta slovo Z, simbol ruske vojne operacije.