Otkriveno kako će izgledati obvezni vojni rok u Srbiji: "Ako imate ovoliko godina, prvi ćete biti pozvani"

Srbija uvodi obavezno služenje vojnog roka, a ovih dana odluku je potpisao predsjednik države Aleksandar Vučić. Vlada Srbije je odluku također usvojila i naložila Ministarstvu obrane da pokrene proceduru pred Skupštinom.

Obavezni vojni rok trajat će 75 dana, ideja je da sve krene u rujnu iduće godine, a major Tioslav Janković pojasnio je kako će izgledati.

Služenje vojnog roke predviđeno je prije svega za mladiće od 19 do 27 godina, odnosno do 30 godina za one koji će odlagati odlazak u vojsku. Za djevojke je dobrovoljan.

To znači da će najmlađe godište koje će ući u vojarne biti oni rođeni 2006. godine. Prvi pozivi na adrese budućih regruta stižu u 2025. Major Janković ističe da bismo u narednoj godini imali prve pozive na adrese budućih regruta. Prigovor savjesti ostaje kao mogućnost jer se radi o ustavnoj kategoriji, a ostat će i mogućnost civilnog služenja.

"Studenti će moći odslužiti vojni rok do završetka studija", pojasnio je major Janković za Prvu TV.

Kako će izgledati 75 dana vojnog roka

Major Janković objasnio je detaljno tri faze služenja vojnog roka.

Prvih mjesec dana vojnici će proći opću individualnu obuku. Tijekom tog perioda naučit će koristiti i održavati osobno naoružanje, zaštitnu opremu i svladati osnovne vještine prve pomoći. Također, vojnici će biti obučeni za kretanje na bojištu, izradu zaklona i elemente strojeve obuke.

U drugom mjesecu služenja vojnog roka, vojnici će steći znanja vezana za svoju vojnu specijalnost. Ova stručno-specijalistička znanja, iako neće biti potpuna, bit će dovoljna da vojnici razumiju osnovne zadatke i uloge u okviru tima.

Na kraju, posljednjih 15 dana obuke rezervirano je za kolektivnu obuku u terenskim uvjetima.



Obavezno služenje vojnog roka donosi značajne benefite za vojsku i društvo, kako kratkoročno tako i dugoročno, smatra major.

"Služenje vojnog roka će biti jedna kockica u mozaiku odrastanja mladih, sazrijevanja i mislimo konačno da će svaki vojnik koji odsluži vojni rok imati jednu jasnu predstavu o svom značaju, svojoj ulozi u obrani zemlje i to je možda i najvažnije", zaključio je major Janković.

