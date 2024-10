Danju poljoprivrednik, noću "hrvatski špijun" - seljak iz Srbije poručio: "Ja sam zadužio ovu zemlju, a ne da budem optužen za ovako nešto"

Subotičkog poljoprivrednika Damira Perčića, koji je u ponedjeljak bio na prosvjedu nezadovoljnih ratara, provladini mediji optužili su da je hrvatski špijun zbog čega je priveden na razgovor u Bezbednosno-informativnu agenciju (BIA) Srbije, prenijela je u srijedu agencija Beta.

On je demantirao da je agent Hrvatske koji potiče prosvjede i Beti rekao da u njima sudjeluje jer je suša uništila najveći dio ratarskih prinosa, a država nije ispunila ni prošlogodišnja obećanja o poticajima.

Nezadovoljni neispunjenim obećanjima srbijanske vlade oko 70 poljoprivrednika iz Subotice s oko 50 traktora blokirali su u ponedjeljak tzv. Ipsilon krak, prometnicu koja vodi do srpsko-mađarskog graničnog prijelaza Kelebija. Subotica je političko, kulturno i obrazovno središte Hrvata u Srbiji, u kojem živi najveći broj pripadnika te zajednice.

Agencija Beta navodi da su zbog prosvjeda na razgovor u BIA-u pozvani i članovi Udruge poljoprivrednih proizvođača Subotice Miroslav Matković i Marinko Kujundžić, dok je Perčić, kao član te udruge odbio otići.

Zbog toga su po njega došla petorica pripadnika BIA i odveli ga na razgovor koji je, kako navodi, 80 posto vremena bio posvećen tekstu u medijima u kojima je navedeno da je hrvatski špijun, a 20 posto prosvjedu.

Peričić je najavio tužbu protiv medija koji je objavio tekst u kojem ga se optužuje.

On je u izjavi listu Danas naveo da nema državljanstvo ni Mađarske ni Hrvatske, te da je 1991. i 1992. godinu proveo kao vojnik u Sloveniji i Hrvatskoj.

"Mislim da sam zadužio ovu zemlju, a ne da budem optužen za ovako nešto", istaknuo je Perčić, a prenio Danas.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Martinović je u povodu prosvjeda poljoprivrednika sjeverne Bačke rekao je da se vodi "hibridni i specijalni rat protiv Srbije", a pogotovo protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Među ostalim, on je naveo da "pojedinci koji se maskiraju kao udruga poljoprivrednika ili ekologa rade po nečijem nalogu".

Isti dan na provladinom portalu beogradskih Novosti objavljen je tekst pod naslovom "Hrvatski pipci među poljoprivrednicima-opozicionarima nastavljaju da se šire".

U komentatorskoj objavi navodi se da je „novi favorit hrvatske strane među ovdašnjim poljoprivrednicima odabran Damir Perčić, član Upravnog odbora 'Udruženja poljoprivrednika Subotice“.

"Do koje mjere ide njegov ekstremizam u postupanju prema zahtjevima hrvatskih obavještajnih i političkih struktura govori i to da pred svojim najbližim suradnicima komentira da je posebno značajno to što je među poljoprivrednicima koji prosvjeduju najviše Hrvata, pri čemu od njih zahtjeva da takve njegove ocjene ne prenose široj javnosti", objavile su Novosti.

Isti je portal potkraj kolovoza objavio da su BIA i srbijanska policija na području Beograda uhitili hrvatskog špijuna.

Do sada nije otkriveno o kome se radi a Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske priopćilo je da nema saznanja da se to uhićenje dogodilo.

Pročitajte i ovo "Građani ne trebaju strahovati" Susjedna zemlja podiže osiguranje vojnih objekata i tvornica streljiva: "Svjedočimo eskalaciji..."

Pročitajte i ovo HEROJ IZRAELA Mladić trčao u sandalama prema teroristima i ubio jednog od njih: "Jeo sam odrezak, a onda sam čuo..."