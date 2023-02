Oluja Julieta u ovaj tjedan hara Španjolskom donoseći sa sobom velike količine snijega na sredozemno otočje Baleare, udare vjetra i temperaturu od -16 Celzijevih stupnjeva u središte zemlje.

Baleari, otoci nasuprot istočne obale Pirenejskog poluotoka, poznati po blagoj i ugodnoj klimi zbog koje su postali raj za europske turiste, najteže su pogođeni nevremenom, napose najveći otok Mallorca.

"Na nekim mjestima na sjeveru Mallorce palo je više od metra snijega u zadnja 24 sata na visini iznad 800 metara", rekao je glasnogovornik državne meteorološke agencije AEMET-a Ruben del Campo koji je dodao da je riječ o "nesvakidašnjoj" količini snijega.

Mallorcu je pogodio i jak vjetar čiji udari dosežu 117 km/h, izvijestio je AEMET, kao i obilna kiša, a tamošnja glasila pišu da je na mnogim mjestima palo više od 100 litara na četvorni metar.

