Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
u Španjolskoj

Velika tragedija nakon finala: Na slavlju navijača poginuo 13-godišnjak

PišeHina, 20. srpnja 2026. @ 06:24 komentari
Španjolci slave
Španjolci slave Foto: Marc Asensio Clupes / Zuma Press / Profimedia
Dok su navijači slavili kod fontane na trgu Glorieta del Árbol Gordo, gornji dio fontane se urušio i pao na nekoliko osoba koje su se nalazile unutra.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Paredes i Gavi
    fuj!

    VIDEO Kakva sramota! Paredes istukao Gavija nakon finala: Ovo mu je pokazao hrvatski susjed
  2. Donald Trump i Gianni Infantino
    Piše Marca

    Nova kontroverza na SP-u! FIFA prekršila protokol zbog Trumpa, kamere sve uhvatile
  3. Španjolci slave naslov svjetskog prvaka
    Kratko i jasno!

    Toni Kroos objavio samo dvije riječi nakon finala Svjetskog prvenstva
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Španjolska: Poginuo 13-godišnji dječak u slavlju navijača
u Španjolskoj
Velika tragedija nakon finala: Na slavlju navijača poginuo 13-godišnjak
Glazba iz prirode, svemira i prošlosti u dvorcu Trakošćan
Svi mogu zasvirati
Kako zvuče Saturnovi prsteni ili dinosauri? Neobični instrumenti stigli u Hrvatsku
Zagreb: U požaru kuće u Voltinom smrtno stradala jedna osoba 5
SLIJEDI OČEVID
FOTO U požaru kuće u Zagrebu poginula jedna osoba
Tuča zabijelila okolicu Karlovca, Siska, Jastrebarskog
Promjena vremena
Oluja protutnjala središnjom Hrvatskom! Tuča zabijelila okolicu Karlovca, Siska, Jastrebarskog... Narančasti alarm ostaje na snazi
Klimatske promjene rastući problem za dječju populaciju
Djeca posebno ranjiva
Novo izvješće UNICEF-a: Klimatske promjene rastući problem za dječju populaciju
FOTO VIP loža puna moćnika: Finale gledaju Trump, Melania, španjolski kralj i kraljica...
zvijezde NA STADIONU
FOTO VIP loža puna moćnika: Finale gledaju Trump, Melania, španjolski kralj i kraljica...
Mlada vatrogaskinja (18) poginula u nesreći na A1, kolege se opraštaju: "Trag koji je ostavila je neizbrisiv"
velika tragedija
Mlada vatrogaskinja (18) poginula u nesreći na A1, kolege se opraštaju: "Trag koji je ostavila je neizbrisiv"
Što treba znati o impetigu koji se širi među djecom
"Slatke kraste"
Zaraza među djecom zabrinula roditelje, liječnici smiruju: Evo kako spriječiti širenje
Tuča zabijelila okolicu Karlovca, Siska, Jastrebarskog
Promjena vremena
Oluja protutnjala središnjom Hrvatskom! Tuča zabijelila okolicu Karlovca, Siska, Jastrebarskog... Narančasti alarm ostaje na snazi
U Dubrovniku uhićen Bugarin koji je na bankomate postavljao skimmere
DETALJI OPERACIJE POLICIJE
Policija upala u apartman "turista": Ono što su pronašli moglo je isprazniti brojne račune
Ivica Puljić o atmosferi u SAD-u uoči finala Svjetskog prvenstva
IVICA PULJIĆ ZA DNEVNIK NOVE TV
Što se krije iza kulisa? "Milijuni Amerikanaca nemaju pojma da je prvenstvo, a igrače treba upozoriti da večeras čuvaju medalje..."
Trajekt sa 116 putnika potonuo kod obale Gvajane
Drama u Gvajani
Potonuo trajekt sa 116 ljudi, velika akcija spašavanja u tijeku: Deseci se još vode kao nestali
Vlasnik eutanaziranih crnih svinja tvrdi da mu je država nanijela štetu 12
Filmski scenarij ili veliki propust?
Vlasnik svinja koje su poslane na eutanaziju: "Platio bih kaznu, ovo je bilo nepotrebno"
Dunav na povijesnom minimumu: Niske vode otkrivaju bombe i plovila 7
Stručnjaci zabrinuti
Na Dunavu izmjeren najniži vodostaj u povijesti: Rijeka otkrila tragove krvave povijesti
Nova eskalacija na Bliskom istoku: Poginula dvojica američkih vojnika, Iran povukao drastičan potez 5
rat se širi
Nova eskalacija na Bliskom istoku: Poginula dvojica američkih vojnika, Iran povukao drastičan potez
Oglasio se veterinar koji je spriječio katastrofu: "34 godine radim u struci i nikad ovo nisam doživio" 5
afrička svinjska kuga
Oglasio se veterinar koji je spriječio katastrofu: "34 godine radim u struci i nikad ovo nisam doživio"
Stranka Fidesz objavila priopćenje nakon ustavnih promjena 5
"Otvorena tiranija"
Fidesz i Orban u šoku nakon posljednjeg Magyarovog poteza: "Bože, čuvaj Mađarsku"
Hajdaš Dončić: Treba promijeniti postojeći politički i gospodarski model 4
komentirao i Milanovića
Hajdaš Dončić: "Šuška se o odnosima unutar HDZ-a, to nije spin..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Mlada vatrogaskinja (18) poginula u nesreći na A1, kolege se opraštaju: "Trag koji je ostavila je neizbrisiv"
velika tragedija
Mlada vatrogaskinja (18) poginula u nesreći na A1, kolege se opraštaju: "Trag koji je ostavila je neizbrisiv"
Trajekt sa 116 putnika potonuo kod obale Gvajane
Drama u Gvajani
Potonuo trajekt sa 116 ljudi, velika akcija spašavanja u tijeku: Deseci se još vode kao nestali
Gužve zbog više prometnih nesreća, kolona pred Zagrebom
SLETIO I HELIKOPTER
VIDEO Kaos na A1! Teška prometna nesreća ispred Lučkog, promet bio potpuno prekinut
show
Lidija Bačić u Gradacu 48:55 30
vruća atmosfera
Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile
Saša Kopljar se fotografirao s Andrejem Kramarićem 0:39 16
slučajan susret
Pohvalio se fotkom: Saša Kopljar je imao posebno društvo na odmoru
Preminula Jennifer Finch iz grupe L7
u 60. godini.
Zvijezda 90-ih preminula nakon teške bolesti, samo nekoliko dana ranije molila je fanove za pomoć
zdravlje
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Zarazna infekcija koja pogađa djecu
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Od probave do tjelesne težine: Zašto su crijeva ključ ravnoteže u tijelu?
POKROVITELJ DONAT
Od probave do tjelesne težine: Zašto su crijeva ključ ravnoteže u tijelu?
zabava
Ugostitelji iz Pirovca podigli prašinu na društvenim mrežama: "Tu zvjezdicu će ti mama na čelo dobiti" 8
Što kažete?
Ugostitelji iz Pirovca podigli prašinu na društvenim mrežama: "Tu zvjezdicu će ti mama na čelo dobiti"
Susjedi u nevjerici promatrali bračnu dramu: Saznala da je partner vara pa uništila sve oko sebe
Jao…
Susjedi u nevjerici promatrali bračnu dramu: Saznala da je partner vara pa uništila sve oko sebe
"E, kakvi smo mi intelektualci…" Snimka nasmijala cijeli Balkan, pogledajte samo ovu scenu
Samo na Balkanu
"E, kakvi smo mi intelektualci…" Snimka nasmijala cijeli Balkan, pogledajte samo ovu scenu
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Luka Modrić je odlučio?
sve je spremno!
Luka Modrić je odlučio?
Paredes istukao Gavija nakon finala
fuj!
VIDEO Kakva sramota! Paredes istukao Gavija nakon finala: Ovo mu je pokazao hrvatski susjed
Nova kontroverza na SP-u! FIFA prekršila protokol zbog Trumpa, kamere sve uhvatile
Piše Marca
Nova kontroverza na SP-u! FIFA prekršila protokol zbog Trumpa, kamere sve uhvatile
tv
Daleki grad: Vratila se i sada bi mogla sve uništiti! Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Daleki grad" 1:14 10
DALEKI GRAD
Vratila se i sada bi mogla sve uništiti! Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Daleki grad"
Daleki grad: Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
DALEKI GRAD
Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
Tajne prošlosti: Potjera za njim se ipak nastavlja
TAJNE PROŠLOSTI
Potjera za njim se ipak nastavlja
putovanja
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara čeka vas ovog ljeta na toplom jugu
Ne trebate ostavljati ručnike
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara na koju može stati čak 150 tisuća kupača
Zbogom jeftinom shoppingu u Istanbulu i all-inclusiveu za 300 eura: Kako su se promijenila omiljena ljetovališta Hrvata
Novo vrijeme
Zbogom jeftinom shoppingu i all-inclusiveu za 300 eura: Kako su se promijenila omiljena ljetovališta Hrvata?
Hrvatsko Mrtvo more: Jedinstvena plaža kraj koje se skriva predivno "modro oko"
Vrijedi ga posjetiti
Jeste li znali da i Hrvatska ima Mrtvo more? Unikatna plaža kraj koje se skriva predivno "modro oko"
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
10 godina Addiko banke
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u kratkim hlačama modne kuće Gucci 5
TIP-TOP
Vrhunsko izdanje sa špice: Ova dama zna kako nositi kratke hlačice i izgledati elegantno
Ulična moda Zagreb u krznenim štiklama boje fuksije 6
I boja je zakon!
Dolazak na zagrebačku špicu u krznenim štiklama - i da, potpuno su stvorene za ljeto
Mentalno jaki ljudi ovako rješavaju toksične odnose
Imaju svoje načine
Mentalno jaki ljudi ovako rješavaju toksične odnose, naučite od njih
sve
Lidija Bačić u Gradacu 48:55 30
vruća atmosfera
Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile
Luka Modrić je odlučio?
sve je spremno!
Luka Modrić je odlučio?
Paredes istukao Gavija nakon finala
fuj!
VIDEO Kakva sramota! Paredes istukao Gavija nakon finala: Ovo mu je pokazao hrvatski susjed
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene