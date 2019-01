Zimska oluja s jakim snijegom na američkom Srednjem zapadu, zbog koje je najmanje petero ljudi poginulo, neki vozači u Misuriju ostali zaglavljeni te otkazani deseci letova, kreće se u subotu istočno prema Washingtonu.

Predviđa se da će vremenske prilike, koje su počele kao kiša iz Meksika no okrenule su na snijeg, pogoditi pojas od 2900 kilometara od Colorada do Srednjeg zapada.

Oluja je pogodila Kansas i Missouri u petak i ponovno u subotu te se proširila na dijelove Iowe, Illinoisa, Indiane i Ohija, rekao je meteorolog Andrew Orrison iz Državnog centra za prognozu vremena.

Many areas across eastern Kansas and western Missouri saw their highest snow totals in several years last night. pic.twitter.com/mRtwqx4cUl

Najmanje je petero ljudi poginulo u prometnim nesrećama zbog loših vremeneskih uvjeta na cestama u Missouriju i Kanzasu, prema policijskim izvorima u dvjema državama.

The Winter Storm Warning has been extended into the KC Metro area, valid now through 6PM Saturday. Moderate to heavy snow will lighten up around sunrise, but light snow will continue through the early afternoon on Saturday. pic.twitter.com/t42e1XxuQl