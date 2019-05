Snimke nadzornih kamera prometnice u Londonu zapalile su Twitter ovih dana.

Službeni Twitter pod nazivom "Transport for London" objavljuje informacije vezane uz promet u Londonu koje dijelom dobiva i s nadzornih kamera.

Sve do prije nekoliko dana, nadzorna kamera na cesti Brunswick je prikazivala odvijanje prometa, a onda su dvije ptice odlučile kako je baš prostor ispred kamere idealno mjesto za odmor.

Vrlo brzo, snimka se proširila društvenim mrežama i postala viralni hit jer su galebovi često počeli boraviti ispred kamere na Brunswick Roadu u Londonu. Kako to izgleda, pogledajte sami.

Due to popular demand, a quick update from our reporter just north of the Blackwall Tunnel..... pic.twitter.com/NxKVMqGca3



Pogled na galebove svidio se svima na Twitteru pa je na profilu "Transport for London" objavljeno još fotografija ptica pred kamerom. Te objave su pogledali i podijelili deseci tisuća ljudi širom svijeta.

TfL je pticama dao imena pa se sad na kamerama mogu vidjeti Graeme i Steve. Galebovi su se prvi put pojavili u ponedjeljak, a nakon toga - nadzorna kamera za njih je postala omiljeno mjesto za kraće odmore.



Our cameras usually give us a bird’s eye view of traffic across London, but we’d like to thank our new colleagues Graeme and Steve for helping out at beak times. pic.twitter.com/lsIDhD8nL2