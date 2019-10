Dva talijanska studenta u Londonu proglašena su krivima za silovanje. U veljači 2017., u noćnom klubu odvukli su pijanu djevojku u skladište. Nakon silovanja međusobno su si čestitali. Snimile su ih kamere.

Nadzorne kamere snimile su dva talijanska studenta koji si u klubu u Londonu "daju pet", smiju se i čestitaju si nakon što su u skladištu kluba silovali pijanu djevojku.

Ferdinandu Orlando (26) i Lorenzu Constanzi (26) trebalo je samo šest minuta od upoznavanja sa 25-godišnjom djevojkom do toga da je prisile na seks, piše Daily Mail.

#GUILTY | CCTV shows the moment two men brazenly laugh and high-five each other, moments after raping a woman at a nightclub in #Soho.



Today, they have been found guilty of four counts of rape.



Read more 👉 https://t.co/1DTNzU1Z5N pic.twitter.com/bTeOmjMpTw