Da je samo čišćenje snijega i leda u pitanju, bio bi to mačji kašalj, nažalost, nevrijeme u Americi iza sebe je ostavilo najmanje 55 poginulih. Najgore je na području grada Buffala u saveznoj državi New York, a smirivanje, čini se – nije na vidiku.

Ulice u okolici američkog grada Buffala pune su snijega.

Snijeg je za sada prestao padati, ali ima ga toliko da je upitno koliko će ga se moći očistiti prije nego što krene novi nalet zimske oluje.

"Mnoge ulice u gradu Buffalu su neprohodne. Imamo ralice na glavnim i manjim ulicama, sada smo ušli i među stambene zgrade, ali uvjeti za vožnju su i dalje vrlo teški. Zabrana vožnje i dalje je na snazi", rekao je Byron Brown, gradonačelnik Buffala.

Na cesti su zapela i vozila za čišćenje snijega. Na jednoj snimci iz Buffala vidi se kako je bager teškom mukom oslobađao ralicu koja se nije mogla ni pomaknuti od snijega i leda. Vlasti mole građane za strpljenje dok pokušavaju osloboditi grad od bijelog pokrivača. Oluju već nazivaju najgorom u povijesti Buffala.

Guvernerka New Yorka, Kathy Hochul je izjavila: "Povijesne oluje nama više nisu povijesne, to je postao način života u našoj državi i to je posljedica klimatskih promjena, vidjeli ste ekstremne vremenske pojave diljem naše zemlje, ali svi mi u državi i okružne lokalne vlasti znamo da se moramo pripremiti za sljedeću veliku."

Sljedeći veliki nalet možda stiže već večeras po američkom vremenu. Prema prognozama očekuje se još snijega i niskih temperatura.

