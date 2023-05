Profesorica i ravnateljica Pete beogradske gimnazije napisala je potresno pismo o djevojčici koja je spašavala brata tijekom stravičnog masakra u osnovnoj školi.

Profesorica srpskog u gimnaziji i ravnateljica Pete beogradske gimnazije Verica Rakonjac Pavlović napisala je dirljiv i potresan tekst o djevojčici škole na Vračaru koja je trčeći pred ubojicom uspjela spasiti brata.

Njezino pismo koje je dobio Telegraf, prenosimo u cijelosti:

"Ljubav sestre prema bratu!

Kažu da je dječak - ubojica iz dobre obitelji i da je bio odličan učenik... Niti je on iz dobre obitelji niti je odličan učenik, iako je imao sve petice...

Dobra obitelj je jedino ona u kojoj ima ljubavi između članova obitelji i prema drugim ljudima, a sve ostale obitelji su, nažalost, manje ili više loše i to se odražava na psihu svakog djeteta i ne može da se nadoknadi ni sa čim.

Odličan učenik nije onaj koji ima sve petice, nego onaj koji je razuman, razumniji od druge djece. Na suprotnoj strani od ovog djeteta koje nikoga ne voli, (nažalost česta pojava kod djece i odraslih u današnjem vremenu otuđenosti), stoji djevojčica koja je nevjerovatnom pribranošću uspjela se spasiti, da pobjegne iz učionice...

Zadivljena sam njenom hrabrošću da se pomakne s mjesta pred ubojicom koji puca u svim pravcima, a kamoli da dotrči iz četvrte klupe do vrata i da istrči iz učionice...

Ta učionica nalazi se u prizemlju, nedaleko od izlaza iz škole... Kada je već bila toliko pribrana i hrabra da istrči iz učionice, po logici svakoj bilo bi da spašava sebe i da trči prema izlazu iz zgrade najkraćim putem... da traži pomoć na ulici ili prema direktorovoj i nastavničkoj kancelariji... Sve se to nalazi u blizini kabineta za povijest, desno hodnikom, odmah iza ugla...Ali ne....

Ona nije trčala ka izlazu iz škole do koga bi vrlo brzo stigla... Ona je otrčala lijevo, u suprotnom pravcu, prema drugom hodniku, prema kompliciranom prolazu sa teškim staklenim vratima koja je trebalo otvoriti i brojnim stepenicama, na kojima je ubojica mogao lako da je stigne da je krenuo za njom... Ona je trčala vrlo dugim praznim hodnikom, koji spaja dvije zgrade ove škole...

Trčala je u suprotnom smjeru od izlaza iz škole da bi dotrčala do druge zgrade u kojoj se nalaze niži razredi učenika... A tamo je njen mlađi brat.Kolika je ljubav nju nosila da kada je istrčala iz svoje učionice nije bježala ka izlazu nego je trčala pravo do učionice svog mlađeg brata... da obavijesti njegovu učiteljicu da zaključa učionicu i da sakrije djecu...

Ta djevojčica nije postupila onako kako bi postupila većina ljudi čiji je život u velikoj opasnosti... da spašava sebe i istrči što prije van iz zgrade...

Ona je otrčala kroz duge komplicirane hodnike i stepeništa do druge zgrade (što uopće nije blizu) da spašava svog mlađeg brata ...To je ljubav. To je dijete iz dobre obitelji koja ga je naučila voljeti... Iako je njen život bio u opasnosti, iako je bila u šoku i svjedok stravične tragedije u svojoj učionici, ona je ipak imala svijesti i snage trčati da spasi svog mlađeg brata, a ne samo sebe.

Pričajte svojoj djeci o ovoj djevojčici kojoj je samo ljubav dala snagu da pobjegne i spašava svog mlađeg brata, u trenutku kada je njen život bio najugroženiji.

Sva djeca su doživjela veliku tugu i bol... samo primjerima plemenite ljubavi možemo da liječimo njihove rane... i svoje.

Neka spavaju u miru mali anđeli kojih više nema. Spašavajmo djecu koja su preživjela. Ne govorite da je dječak ubojica bio super učenik, da je bio genije, da je iz dobre kuće...Ništa od toga nije istina. Ova djevojčica koja je trčala da spasi mlađeg brata, kada je njen život bio najugroženiji je za primjer, za pohvalu, za medalju, za ljubav prema drugom biću, za humanost, plemenitost, hrabrost, koja vrijedi više od svake ocjene i odličnog uspjeha i bilo kakvog uspjeha u životu i karijeri.