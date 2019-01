Od siline eksplozije popucala su stakla na prozorima i izlozima u blizini, javljaju svjedoci na društvenim mrežama.

U centru Pariza u Ulici Rue de Trevise u subotu ujutro oko 9 sati odjeknula je snažna eksplozija u kojoj je ozlijeđeno najmanje 20 osoba, potvrdila je lokalna policija, prenosi BBC.

Od siline eksplozije popucala su stakla na prozorima i izlozima u blizini, javljaju svjedoci na društvenim mrežama.

Prema prvim informacijama, uzrok eksplozije vjerojatno je curenje plina koji je eksplodirao u pekarnici, navodi Le Parisien pozivajući se na vlastite izvore.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA