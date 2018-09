Snažan tajfun koji donosi obilne pljuskove i jak vjetar približio se jugu Japana u subotu zbog čega su otkazani letovi te prekinuta opskrba električnom energijom u nekoliko gradova.

Tajfun Trami, 2. kategorije na ljestvici rizika od tropske oluje u kojoj je 5 najviša kategorija, najnovija je u nizu vremenskih nepogoda koje su ove godine pogodile Japan, uključujući nesnosne vrućine, obilne pljuskove i odrone zemlje.

Zabačeno otočje u lancu Okinawa, oko 1000 kilometara jugozapadno od Tokija, pogođeno je obilnom kišom i plimom dan prije lokalnih izbora u nedjelju.

Zbog silovita vjetar koji obara drveće te ruši zidove zgrada petero ljudi ozlijeđeno je u Nahi, gradu u Okinawi.

Trami je također prouzročio prekide struje u više od 30 gradova na otoku Miyakojima, prema mreži NHK.

NHK je također javio da je otkazano više od 380 letova, uglavnom onih koji lete u Okinawu i iz nje.

Ranije u rujnu Japan je pogodio tajfun Jebi, najjača oluja koja ga je pogodila u 25 godina.

Jebi je izazvao najviše plime od 1961. te poplavio zračnu luku u Kansaiju pored Osake, koja je danima morala biti zatvorena.

(Hina)

Following hard on the heels of #Trami, Tropical Storm #Kongrey has formed in the western Pacific. Expected to become a typhoon and take a similar track to Trami. pic.twitter.com/ahtlNprRm6