Japan je pogodio snažan potres magnitude 7,1 po Richteru. Zatresle su se zgrade u Tokiju, ali prema prvim informacijama nema veće štete i nije izdano upozorenje za tsunami.

Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je istočnu obalu otoka Honshua. Epicentar potresa bio je uz obalu prefekture Fukushima na dubini od 60 kilometara, objavila je japanska Meteorološka služba.

Potres se dogodio iza 14 sati i zatresao zgrade u prijestolnici. Nema izvještaja o poteškoćama u nuklearnom postrojenju Tokaimura, objavio je javni servis NHK. Meteorološka služba priopćila je da nije izdano upozorenje za tsunami.

Trenutno nije izdano upozorenje od tsunamija. Svjedoci javljaju kako je trajao i do jedne minute.

"Jako je dugo trajao, bio je to jedan od najvećih i najsnažnijih potresa u posljednjih 30 godina. Cijeli stan se ljuljao", napisao je jedan korisnik na EMSC-u.

Međutim, kao mjera predostrožnosti, onima u blizini obalnih područja savjetovano je da se presele na više tlo jer bi se potresi mogli nastaviti.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C