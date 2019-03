Najmanje je 23 ljudi, među kojima ima i djece, poginulo u nedjelju u tornadu koji je prouzročio "katastrofalnu" štetu u Alabami, na jugu Sjedinjenih Država, objavio je mjesni šerif. Među žrtvama ima i djece.

"Zasad možemo potvrditi smrt 14 ljudi", rekao je Jay Jones, šerif okruga Leeja, na istoku Alabame, na granici s Georgijom, u svom prvom obraćanju no napomenuo je i kako "bi brojka mogla rasti". To se i dogodilo, pa se tako službeni broj poginulih popeo na 23.

Parts of Eufaula, Alabama (Barbour County) are now unrecognizable after a strong tornado hit earlier today.



This includes the Northside Fire Station located next to the Municipal Airport... the insulation from that building is now tangled in the snapped trees. #ALwx pic.twitter.com/bwLEjx2zfV — Amanda Curran ☼ (@WSFA_Amanda) 4. ožujka 2019.

Nekoliko ljudi se vode kao nestali a neki su primljeni u bolnicu, među kojima ima i onih s "veoma teškim ozljedama", dodao je šerif koji je objavio videosnimku na stranici Facebooka mjesnog tv-kanala mreže CBS-a.

Po njegovu mišljenju, tornado je prešao nekoliko kilometara i na svom putu je prouzročio "katastrofalnu" štetu u krugu od 400 m.

At least 14 people are dead after a tornado touched down in Lee County, Alabama. Children are among the victims. pic.twitter.com/5Z2cOq9N8c — Breaking911 (@Breaking911) 4. ožujka 2019.

"Izgleda kao da je netko uzeo oštricu i njome rasparao tlo", opisao je Jones štetu nastalu zbog tornada.

Šerif je govorio o samo jednom tornadu, ali čini se da se su se u okrugu Lee istovremeno pojavila čak dva tornada, a više od 12 ih je dotaklo tlo Alabame i Georgie u nedjelju popodne, piše CNN.

BREAKING: Death toll now 22 in Lee County, AL tornado, sheriff confirms: https://t.co/Lj4KSUHzfl pic.twitter.com/rHrFhFxnkb — The Weather Channel (@weatherchannel) 4. ožujka 2019.

23 smrti u jedom danu zbog tornada je najcrnja statistika od 2011. godine kada se digao smrtonosni Tuscaloosa-Birmingham tornado koji je ubio 200 ljudi.

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. ožujka 2019.

Mnoge obiteljske kuće pretrpjele su značajnu materijalnu štetu, a spasilački timovi već su krenuli u akcije izlačenje ljudi ispod ruševina.

U Talbottonu, Georgiji, najmanje 15 stambenih objekata je sravnjeno sa zemljom zbog tornada koji je to područje poharao u nedjelju.