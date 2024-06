Slovenija priznala Palestinu: "Na pravoj strani povijesti"

Do izglasavanja je došlo nakon što je slovenska vlada prošli tjedan odlučila slijediti Španjolsku, Irsku i Norvešku i priznati Palestinu kao nezavisnu, suverenu državu, u sklopu nastojanja da se zaustavi izraelska ofenziva u pojasu Gaze.

Predstavljajući odluku Ljubljane kao "poruku mira", premijer Robert Golob rekao je da je to važan korak i preduvjet za pregovore o rješenju o dvije države.

"Danas je povijesni dan. Narodna skupština Slovenije službeno je priznala Palestinu, čime je postala 147. zemlja koja je to učinila. Ovo priznanje je izraz naše posvećenosti miru i pravdi. Slovenija je na pravoj strani povijesti, doprinoseći dvodržavnom rješenju za trajni mir", poručila je slovenska ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon.

Today is a historic day!The National Assembly of🇸🇮has officially recognized Palestine,making🇸🇮the 147th country to do so.This recognition is an expression of our commitment to peace&justice.🇸🇮is on the right side of history,contributing to the twostate solution for lasting peace. pic.twitter.com/IziP2BA44u