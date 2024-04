Slon napao skupinu turista: Jedna žena poginula, ima ozlijeđenih

Slon je usmrtio 80-godišnju američku turisticu u Nacionalnome parku Kafue u Zambiji. U agresivnom pohodu divlje životinje ozlijeđena je još jedna žena.

Šesteročlana skupina gostiju kampa Lufupa i vodič uputili su se na safari u subotu​​​​​​​ kada je oko 9:30 ujutro po lokalnome vremenu njihovo vozilo odjednom napao slon.

An elephant at Kafue National Park charged at a safari truck killing one woman. Footage captured by one of the tourists on board shows the elephant chasing the vehicle for more than half a mile through the national park in Zambia



