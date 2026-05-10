EU granicama prijeti nova opasnost nakon završetka rata: "Scenarij iz bivše Jugoslavije mogao bi se ponoviti"

Zamjenik šefa europske agencije za kontrolu granica Frontex upozorio je da postoji visok rizik od krijumčarenja oružja iz Ukrajine u EU u slučaju sporazuma kojim bi se okončao rat s Rusijom.

"Moglo bi doći do krijumčarenja oružja u većim razmjerima. To bi mogao postati sigurnosni problem za Europu", rekao je zamjenik izvršnog direktora Frontexa Lars Gerdes za WELT, a prenosi Politico.

Rekao je da će, nakon što završi rat velikih razmjera koji je Rusija pokrenula prije četiri godine, biti sasvim moguće da se ponovi situacija kao u bivšoj Jugoslaviji, kada je ilegalno oružje preplavilo ostatak Europe nakon što su borbe tamo završile.

Gerdes je rekao da je Frontex pojačao svoju prisutnost duž zapadnih granica Ukrajine i da pomno prati situaciju.

"Pripremali smo se za ovo od početka rata", rekao je njemački dužnosnik. "Smatram da je rizik posebno visok nakon prekida vatre ili mirovnog sporazuma. U tom trenutku u zemlji će biti velike količine oružja, streljiva i eksploziva - i mnogo ljudi kojima je potreban novac. Moglo bi se pojaviti krijumčarenje oružja u većim razmjerima."