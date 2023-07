VIDEO Tenkovi, višecjevni raketni bacači.... Pogledajte što je sve skupina Wagner predala ruskom ministarstvu obrane

Wagner je predao tenkove T-90 i T-80, višecjevne raketne bacače i razne topničke sustave, rekao je glasnogovornik ministarstva Igor Konašenkov u srijedu u Moskvi.

Uz to, predali su i više od 2500 tona raznog streljiva i 20.000 komada vatrenog oružja, rekao je. Objavljena je i videosnimka tog naoružanja. Sva vojna oprema bit će servisirana i iskorištena, rekao je glasnogovornik.

#BREAKING Russian Army starts to receive Wagner PMC weapons and military equipment.



More than 2,000 pieces of equipment and weapons were transferred.



Hundreds of tanks, MLRS, air defense systems, self-propelled artillery systems, armored personnel carriers and more. pic.twitter.com/OfxZKV6435