Najmanje 14 ljudi ubijeno u žestokom izraelskom napadu: Pogođen centar za proizvodnju kemijskog oružja, cilj su bili iranski stručnjaci?

Najmanje 14 ljudi ubijeno je u nedjelju u višestrukim izraelskim napadima blizu Masjafa, grada u sirijskoj pokrajini Hami, objavila je u ponedjeljak sirijska državna novinska agencija.

Dva regionalna obavještajna izvora rekla su da je nekoliko puta pogođen glavni vojni istraživački centar za proizvodnju kemijskog oružja koji se nalazi u blizini Masjafa.

Vjeruje se da se u njemu nalazi tim iranskih vojnih stručnjaka uključenih u proizvodnju oružja. Za sad nema reakcije Izraela koji obično ne komentira konkretna izvješća o napadima u Siriji.

Od napada Hamasa na izraelske civile i vojnike 7. listopada, Izrael je intenzivirao napade na ciljeve proiranskih milicija u Siriji, a napao je i protuzračnu obranu sirijske vojske i neke sirijske snage.

