Ministar unutarnjih poslova Italije i zamjenik talijanskog premijera, Matteo Salvini, krenuo je u obilazak teško pogođenih područja koja su stradala zbog nevremena koje je pogodilo sjevernu Italiju.

Područje Trena i Veneta u Italiji proteklih je dana bilo teško pogođeno strašnim nevrijemenom koje je odnijelo, za sada, 32 života.

Salvini je sa spasilačkom ekipom krenuo u obilazak Belluna, područja koje je kopnenim putem odsječeno te je najgore stradalo tijekom nevrijemena. Salvini je u subotu u obraćanju javnosti obećao osigurati 200 milijuna eura za pomoć stanovnicima tog područja.

Svoj put je zabilježio serijom fotografija i selfieja, koje je podijelio na društvenim mrežama i zgrozio javnost. Naime, veliki broj ljudi smatra kako su nasmiješene fotografije s područja koja su upravo pretrpjela olujno nevrijeme koje je odnijelo i ljudske živote, neukusne.

Na fotografiji koja je izazvala najviše reakija javnosti Salvini se nalazi na brodu Civilne zaštite u Veneciji te nasmiješeno plovi. Njegovu objavu na Twitteru komentiralo je više od 1000 ljudi, a reakcije su bile daleko od pozitivnih.

Salvini je unatoč kritikama nastavio s objavama ovog tipa te je odgovorio "svojim kritičarima, profesorima i novinarima s ljevice" kako ga nije briga za njih te da će on i dalje nastaviti pomagati Talijanima.

Se vado, mi criticano perché vado.

Se non vado, mi criticano perché non vado.

Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene.

Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra?

Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare! pic.twitter.com/EwGy4koUz3