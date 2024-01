Šef europske vanjske politike upozorio na moguću eskalaciju: Jedna zemlja mogla bi biti uvučena u sukob

Šef europske vanjske politike Josep Borrell je u subotu upozorio da bi Libanon mogao biti uvučen u regionalni sukob ako se rat Izraela protiv palestinske islamističke organizacije proširi.

Borrell je tijekom posjeta Libanonu rekao da je nužno izbjeći regionalnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku te upozorio da nikome regionalni sukob neće koristiti.

Govorio je na tiskovnoj konferenciji s libanonskim premijerom Nadžibom Mikatijem nakon razgovora s najvišim vladinim dužnosnicima o događajima unutar i oko Gaze, uključujući posljedice rata i situaciju na izraelsko-libanonskoj granici.

"Gledamo zabrinjavajuće jačanje izmjene vatre uzduž Plave linije", kazao je Borrell. Trenutna crta razgraničenja između dviju država naziva se Plava linija, a predstavlja crtu do koje su se izraelske snage povukle nakon što su napustile južni Libanon 2000. godine.

The situation in southern Lebanon, the impact of the Gaza war and the situation in Syria were at the heart of discussions with PM @Najib_Mikati .



We agreed to work together through diplomacy towards deescalation and long-term stability, which are in the interest of everyone. pic.twitter.com/qPdlnZjfGG