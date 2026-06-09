Upozorenje njemačkog diva: "Do kraja godine mogli bismo svjedočiti još jednom cjenovnom šoku"

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Piše Hina, 09. lipnja 2026. @ 16:39 komentari
BASF
BASF Foto: Afp
Rezerve polako kopne, upozorio je u utorak u Međunarodnom klubu frankfurtskih poslovnih novinara šef BASF-a Markus Kamieth.
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