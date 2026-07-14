FOTO Tajna operacija: Sateliti otkrili što Kinezi skrivaju usred pustinje

Kina je u udaljenoj pustinji pokraj poligona Ruoqiang u autonomnoj regiji Xinjiang izgradila repliku američkog razarača klase Arleigh Burke u prirodnoj veličini.

Očigledno je brod u pripremi za testiranje, piše Newsweek. Američki razarač klase Arleigh Burke jedan je od najvažnijih brodova američke ratne mornarice. Koristi se za pratnju nosača zrakoplova, protuzračnu obranu i izvođenje dalekometnih udara, kao što je bio slučaj u ratu s Iranom.

Eskadrila razarača 15, sastavljena od deset brodova klase Arleigh Burke, najveća je borbena skupina te vrste u američkoj mornarici. Stacionirana je u Japanu i djeluje pod zapovjedništvom američke Sedme flote.

Njezini se brodovi redovito susreću s kineskim pomorskim snagama tijekom operacija u Pacifiku, a vojni analitičari smatraju da nova replika, koja će se najvjerojatnije koristiti kao meta za raketna gađanja, predstavlja još jedan znak da Peking mogućnost skorog rata sa Sjedinjenim Državama shvaća vrlo ozbiljno, bez obzira na trenutačne političke odnose između dviju sila.

Kina je posljednjih godina izgradila nekoliko replika američkih plovila u pustinji Taklamakan, na pomorskom poligonu za koji se vjeruje da se koristi za testiranje balističkih raketa protiv brodova, uključujući i nove hipersonične projektile koje je Kina pokazala na nedavnim vojnim paradama.

Najnoviju repliku američkog nosača na raketnom poligonu u Ruoqiangu prvi je uočio freelancer Joseph Wen s Tajvana analizirajući satelitsku snimku od 11. svibnja koju je snimila američka tvrtka za geoprostornu obavještajnu analizu Vantor.

Wen je rekao da se meta u prirodnoj veličini pojavila blizu željezničke pruge na poligonu u Taklamakanu, koja se koristi za transport kroz pustinju. Taj željeznički sustav, dug oko 37 kilometara, već je ranije korišten za prijevoz brodova za koje se vjeruje da nose opremu sposobnu oponašati američke ratne brodove, piše Newsweek.

Takav sustav kineskoj vojsci omogućuje uvježbavanje znatno realističnijih scenarija gađanja i provjeru sposobnosti svojih radarskih i raketnih sustava da otkriju, prate i unište cilj (tzv. kill chain).

"Neovisno o samoj obuci, postavljanje ovakve stacionarne mete predstavlja snažnu poruku odvraćanja. Time Narodnooslobodilačka vojska pokazuje da ozbiljno proučava kako uništiti američke površinske ratne brodove, ali i plovila izvedena iz klase Arleigh Burke kojima raspolažu japanska i južnokorejska mornarica", ocijenio je Bryce Barros, suradnik sigurnosnog instituta GLOBSEC.

Jedan od najizglednijih razloga mogućeg sukoba između Kine i SAD-a je Tajvan, koji Peking smatra dijelom svojeg teritorija i prijeti da će ga, bude li potrebno, pripojiti i vojnom silom.

Satelitske snimke objavljene u listopadu pokazale su da je Kina proširila i repliku Predsjedničke palače Tajvana te drugih ključnih državnih zgrada u Taipeiju na vojnom poligonu Zhurihe u sjevernoj Unutarnjoj Mongoliji.