Dennis Slaton (61) iz Sjeverne Karoline oteo je ženu kojoj je ponudio prijevoz, odvezao je svojoj kući i pokušao silovati pa je ostao bez penisa.

Napadnuta žena u kolovozu ove godine odgrizla je dio spolovila Dennisu Slatonu (61) te ga nožem, kojim joj je on prijetio, ubola u stražnjicu. Potom je gola i krvava istrčala na cestu i tražila pomoć, no ljudi na čija je vrata kucala nisu joj htjeli otvoriti, a tek su joj u prodavonici vafla, udaljenoj gotovo kilometar, dali odjeću i nazvali policiju. Slaton je odvezen u bolnicu gdje su ga operirali, a potom je uhićen.

Slaton je ženi u autu zaprijetio nožem te je odvezao svojoj kući gdje joj je nastavio prijetiti smrću. Da je ostao bez dijela penisa Dennis se sam "pohvalio" medijima, kaže da je strašno to što mu se dogodilo. On je inače osuđivani seksualni prijestupnik još od 1989. U međuvremenu je osuđivan za voajerizam, sodomiju i pokušaj silovanja, no unatoč tome sud ga je pustio da se brani sa slobode.

"Nisam otvorila jer nikad ne znaš tko kuca"

Jedna od prvih kojima je napadnuta žena pokucala na vrata bila je Jacqueline Fair koja živi preko puta Slatona. Ona je lokalnim medijima ispričala kako je bilo očito da je žena uplašena i da joj se nešto dogodilo, ali joj nije htjela otvoriti vrata.

"Lupala je i govorila 'pomozite mi', 'pomozite mi', 'pomozite mi', ali rekla sam joj: 'Ne dušo, moramo zvati policiju". Nisam joj otvorila jer nikad ne znaš o čemu je riječ kod takvih stvari", kazala je Fair, prenosi Independent.