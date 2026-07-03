SAD upozorio europsku NATO članicu: "Sprema se oružani napad, prikazat će ga kao pogrešku"

Američke obavještajne službe upozorile su Poljsku da Rusija u narednim mjesecima navodno priprema oružanu provokaciju na njihovom teritoriju. Cilj je testiranje NATO-a i vršenje pritiska na Zapad da obustavi vojnu pomoć Ukrajini.

Kako navode izvori bliski predsjedniku Poljske Karolu Nawrockom, SAD je Varšavi dostavio informacije o mogućim ruskim planovima koji bi mogli izazvati ograničenu sigurnosnu krizu na istočnom krilu NATO-a.

Washington je rekao da bi u napadu meta raketa ili dronova mogla biti vitalna infrastruktura Poljske, ali i da postoji mogućnost da ruski vojnici prijeđu granicu na teritorij NATO-a.

Prema procjenama obavještajnih službi, Moskva bi takvom operacijom pokušala ispitati spremnost Saveza da odgovori na ograničeni incident, istovremeno povećavajući geopolitičke tenzije i stvarajući pritisak na zapadne saveznike da prekinu vojnu i logističku podršku Ukrajini, piše The Independent.

Nekoliko scenarija

SAD sustavno obavještava Poljsku o ruskim planovima za konvencionalni napad na istočni bok NATO-a, rekao je izvor blizak poljskom predsjedniku.

Varšavske sigurnosne službe priznale su da je moguć konvencionalni napad, poput malog kopnenog upada, koji Moskva može nazvati nesrećom.

Druge mogućnosti su napad dronom na infrastrukturu poput elektrana ili simulirani zračni napadi koji bi prisilili Poljsku da aktivira svoje sustave protuzračne obrane.

Poljski obavještajni izvor rekao je da bi se u najekstremnijem scenariju mogao dogoditi "hibridni napad u pograničnom području".

Obavještajne procjene uključuju i mogućnost hibridnog kopnenog upada preko istočne granice NATO-a. U tom scenariju, naoružane ruske ili bjeloruske snage mogle bi prijeći granicu iz pravca Bjelorusije ili ruske enklave Kalinjingrad.

Navodno se razmatra mogućnost da Moskva takav incident predstavi kao nenamjernu grešku, pozivajući se na kvar GPS sustava ili tvrdeći da je riječ o spasilačkoj misiji nakon pada vojnog helikoptera.

Izvori navode da rusko rukovodstvo procjenjuje kako bi Washington u takvoj situaciji izvršio pritisak na Poljsku da pregovara, umjesto da odgovori vojnom silom.

Izvori su rekli da bi Vladimir Putin scenarij u kojem se Rusi povlače kao rezultat pregovora vidio kao pobjedu, a prekid zapadne podrške Ukrajini bio bi mogući uvjet koji bi Moskva mogla zahtijevati u zamjenu za povlačenje iz Poljske.

Prema europskim sigurnosnim procjenama, Moskva Poljsku vidi kao bolju metu za ovakvu vrstu operacije nego baltičke države, uz mogućnost iskorištavanja postojećih nesuglasica između Varšave i Kijeva oko poljoprivredne konkurencije i povijesnih pitanja.

Prema navodima izvještaja, NATO je razradio i planove za mogući odgovor na rusku provokaciju.

Kao jedna od opcija spominju se udari na rusku enklavu Kalinjingrad, dok je njemački vojni vrh ranije poručio da će Savez braniti svaki centimetar teritorija svojih članica. Kao potencijalni vojni ciljevi u slučaju šireg sukoba navedeni su Kalinjingrad, Sankt Peterburg, poluotok Kola i ruska Crnomorska flota.

Tvrdnje o navodnim ruskim planovima za sada nisu zvanično komentirali ni Kremlj ni NATO.