Sjedinjene Države tužile zviždača Edwarda Snowdena, koji je objavom tajnih dokumenata razotkrio 2013. godine masovno američko prisluškivanje komunikacija diljem svijeta tražeći zapljenu svih prihoda od prodaje njegove knjige objavljene u utorak.

Ministarstvo pravosuđa reklo je da je Snowden, bivši ugovorni djelatnik Nacionalne sigurnosne agencije (NSA), svoje memoare pod naslovom "Permanent Record" objavio bez da je prethodno zatražio reviziju obavještajnih agencija. Američka vlada zatražila je od pravosuđa zapljenu svih prihoda od objavljene biografije kao i prihoda koje dobiva za javne nastupe, javlja agencija France presse. Govori koje je Snowden održao također krše ugovore o tajnosti podataka, navodi ministarstvo.

Snowden je izbjegao u Rusiju pošto je upozorio na masovno prisluškivanje komunikacija i interneta u svojoj zemlji 2013., zbog čega je u SAD-u taj 36-godišnji informatičar već optužen za špijunažu i krađu državnih tajni. Američka vlada novom tužbom želi Snowdenu ukinuti sredstva za život. "Ne dopuštamo pojedincima da se bogate na račun Sjedinjenih Država", komentirao je Jody Hunt, iz ministarstva pravosuđa. "Teško je zamisliti bolje potvrde autentičnosti od tužbe američke vlade", odgovorio je Snowden na Twitteru na podizanje tužbe.

It is hard to think of a greater stamp of authenticity than the US government filing a lawsuit claiming your book is so truthful that it was literally against the law to write.