U tijeku je pucnjava u Aurori, gradu u saveznoj američkoj državi Illinois.

''Imamo napadača na aveniji Archer. Ovo je događaj u tijeku. Molimo vas da izbjegavate ovo područje'', objavila je policija na Twitter.

We have an active shooter incident at 641 Archer Av. This is an active scene. Please avoid the area

U blizini se nalazi škola. Na Facebook stranici škole objavljeno je kako nikoga iz škole ne puštaju kako ne bi stradao u pucnjavi koja se odvija u tvronici u blizini.

Prema ABC Newsu ozlijeđena su četiri policajca i više civila.

Brojni su policajci na terenu, traže napadača, a tvornicu nadlijeću i helikopteri. Reporteri javljaju da je u blizini tvornice i nekoliko vozila hitne pomoći.

Oko sat vremena nakon početka napada, gradske vlasti objavile su da je napadač uhićen, ali još se čeka potvrda policije.

EMERGENCY UPDATE | 3 p.m.



THE SHOOTER HAS BEEN APPREHENDED! The area is still on lock down!



More information will be provided soon.