SAD povukao potez koji bi mogao razbjesniti Kinu: Što je 1260H?

SAD je na popis tvrtki za koje tvrdi da imaju veze s kineskom vojskom dodao nekoliko velikih kineskih kompanija, među kojima su tehnološki div Alibaba i proizvođač električnih automobila BYD.

Riječ je o popisu američkog Ministarstva obrane čija je svrha upozoriti američke organizacije na moguće rizike poslovanja s kineskim tvrtkama. Uvrštavanje na popis ne znači automatsko uvođenje sankcija, ali može imati značajne poslovne i reputacijske posljedice.

Kinesko veleposlanstvo u SAD-u za BBC je poručilo da je riječ o diskriminirajućem potezu te istaknulo da kineske tvrtke posluju u skladu sa zakonima zemalja u kojima djeluju.

BBC je zatražio komentar od BYD-a i nekoliko drugih kompanija s popisa, dok su iz Alibabe poručili da ne postoji nikakva osnova za njihovo uvrštavanje.

Popis, poznat pod nazivom Registar 1260H, objavljen je u ponedjeljak u Federalnom registru te uključuje neke od najpoznatijih kineskih kompanija, što bi moglo dodatno zaoštriti odnose između Washingtona i Pekinga. 1260H mje dio američkog Zakona o ovlaštenju za nacionalnu obranu (National Defense Authorization Act - NDAA) te ministarstvu obrane SAD-a nalaže da sastavlja i redovito ažurira popis "kineskih vojnih kompanija" koje posluju u SAD-u ili imaju poslovne veze s američkim tržištem.

Na Pentagonovu popisu nalazi se više od 80 tvrtki koje su označene kao kineske vojne kompanije i za koje se tvrdi da su izravno ili neizravno povezane s kineskim obrambenim sektorom kroz svoje komercijalne aktivnosti. Neke od tih tvrtki izravni su konkurenti vodećim američkim kompanijama u područjima poput električnih vozila i umjetne inteligencije.

BYD, koji ne prodaje automobile na američkom tržištu, ranije je ove godine prestigao Teslu i postao najveći svjetski proizvođač električnih vozila.

Politička analitičarka Stefanie Kam sa Sveučilišta tehnologije Nanyang smatra da će Peking ovaj potez vjerojatno protumačiti kao oblik ekonomskog obuzdavanja.

Prema njezinim riječima, Kina bi mogla odgovoriti protumjerama, uključujući stavljanje američkih tvrtki na vlastite crne liste ili poduzimanje diplomatskih koraka protiv Washingtona.

Među kompanijama koje su dodane na popis nalaze se i tehnološki div Baidu, proizvođač električnih vozila Nio te proizvođač zrakoplova Comac.

Prema navodima američkih vlasti, Alibaba, BYD i Baidu povezani su s kineskom strategijom vojne i civilne suradnje koja podupire obrambene operacije zemlje.

No Stefanie Kam smatra da se čini kako su SAD kompanije označile prije svega zbog njihova sudjelovanja u državnim programima, a ne na temelju jasnih dokaza o izravnim ugovorima s kineskom vojskom.

Glasnogovornik Alibabe odbacio je optužbe.

"Alibaba nije kineska vojna tvrtka niti je dio bilo kakve strategije vojno-civilne fuzije. Poduzet ćemo sve dostupne pravne korake protiv pokušaja lažnog prikazivanja naše kompanije", poručili su iz tvrtke.

Sličan stav zauzeo je i Baidu. Njegov glasnogovornik rekao je da ne postoji vjerodostojno opravdanje za uvrštavanje kompanije na popis te najavio korištenje svih raspoloživih pravnih mogućnosti kako bi se ime tvrtke uklonilo.

Na popisu ostaju i druge kineske kompanije koje su već ranije bile označene, uključujući Tencent, Huawei, proizvođača dronova DJI te najvećeg svjetskog proizvođača baterija CATL.

Washington je još 2019. godine zabranio američkim tvrtkama poslovanje s Huaweijem zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost povezane s telekomunikacijskom opremom te kompanije.

Huawei je više puta odbacio te optužbe, tvrdeći da njegovi proizvodi ne predstavljaju sigurnosni rizik te da tvrtka posluje neovisno o kineskoj vladi.