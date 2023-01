Najmanje šestero ljudi poginulo je u središnjoj Alabami u četvrtak u grmljavinskoj oluji i najmanje jednom tornadu koji su poharali regiju, rekle su lokalne vlasti.

Glasnogovornica šerifova ureda okruga Autaga potvrdila je da je šestero ljudi poginulo u oluji u središnjoj Alabami, bez drugih detalja.

"Tužna sam jer sam saznala da je šestero stanovnika Alabame izgubilo život u olujama širom naše zemlje. Moje su molitve s njihovim bližnjima i zajednicama. Previše su nam poznate razorne vremenske prilike, no naš narod je otporan. Prebrodit ćemo to i biti jači", napisala je na Twitteru guvernerica Kay Ivey.

A huge tornado swept through the city of Selma in Alabama, the US.



