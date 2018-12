Božićni klasik koji se može čuti u trgovinama i na radio postajama diljem svijeta, na jednoj je radio stanici u državi Ohio - zabranjen.

Radio stanica u Clevelandu, u saveznoj državi Ohio, odlučila je maknuti pjesmu "Baby, It's Cold Outside" iz popisa pjesama koje se mogu čuti nakon pritužbi slušatelja.

Lokalni mediji javljaju kako su slušatelji koji su se žalili na pjesmu, prozvali je neprikladnom i u sukobu s pokretom #MeToo koji je ojačao nakon brojnih seksualnih skandala otkrivenih i prijavljenih u američkom Kongresu.

Ankete na stranicama društvenih mreža pokazale su suprotno, oni koji su glasali navedenu pjesmu ipak smatraju klasikom, piše BBC.



Glenn Anderson, jedan od voditelja na radio postaji Star 102, napisao je na svojem blogu kako, iako je pjesma pisana u nekom sasvim drugom razdoblju, može biti shvaćena kao pjesma s "manipulativnim i pogrešnim" tekstom.

"Svijet u kojem sada živimo je vrlo osjetljiv po tom pitanju, ljudi se lako uvrijede, ali u svijetu u kojem pokret #MeToo konačno daje ženama glas koji zaslužuju, toj pjesmi nema mjesta", napisao je.

Pjesma napisana još 1944. godine

Pjesma je originalno napisana davne 1944. godine, a autor joj je Frank Loesser.

"Baby It's Cold Outside" prepjevali su Lady Gaga, Michael Bublé, Tom Jones i Cerys Matthews te glumci Will Ferrell i Zooey Deschanel u filmu Elf.

U refrenu, u kojem je muško-ženski duet u obliku razgovora, muškarac nagovora svoju gošću da, zbog lošeg vremena, ne kreće na put prema svojoj kući već ostane kod njega i provede noć s njim.

Osim nagovaranja da ostane kod njega, kritičarima pjesme osobito je problematičan stih u kojem ona svojeg domaćina pita što se nalazi u njezinom piću, a kojega mnogi vide kao aludiranje na stavljanje droge ili nečeg sličnog u njezino piće.