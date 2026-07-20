Ryanair se nakon deset dana oglasio o incidentu: Srbin zamalo ispao kroz prozor aviona

Aviokompanija Ryanair konačno se oglasila nakon incidenta u kojem je građanin Srbije zamalo ispao kroz prozor zrakoplova tijekom leta iz grčkog Soluna prema Memmingenu u Njemačkoj.

Nesretni 61-godišnjak sjedio je uz prozor koji se raspuknuo u letu te ga je zrak počeo povlačiti prema van. Spasila ga je njegova supruga, uz još dvoje putnika, koji su ga uspjeli povući natrag u kabinu.

Iz Ryanaira su objavili da je do puknuća došlo nakon što je zbog kvara motora dio zrakoplova udario u akrilni prozor te su poručili da su njihovi zrakoplovi sigurni.

"Naš tim za korisničku podršku aktivno je u kontaktu s obitelji od incidenta", rekao je Neil Sorahan, glavni financijski direktor Ryanaira. "Naša posada napravila je izvrstan posao i vratila zrakoplov u Solun. Svi, bez iznimke, izašli su iz zrakoplova. Kabinsko osoblje i piloti odradili su sjajan posao."

Sorahan je rekao da je "prerano" govoriti o tome hoće li Ryanair morati isplatiti odštetu paru dok kompanija čeka rezultate istrage o incidentu, piše The Guardian.

Prošlog tjedna američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) objavio je da će voditi istragu incidenta koji se dogodio na Boeingu 737 kojim upravlja podružnica Ryanaira Malta Air.

"Pozdravljamo imenovanje NTSB-a. Oni će provesti potpunu, neovisnu istragu. U potpunosti sudjelujemo u njoj. Naši ljudi su na terenu i aktivno pomažu", rekao je Sorahan.

Njegovi komentari prvi su javni istup Ryanaira o incidentu, osim kratkog priopćenja objavljenog neposredno nakon događaja.

Sorahan je naglasio da je broj rezervacija za glavnu ljetnu sezonu visok, unatoč ponovnoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Poručio je i da putnici ne trebaju imati razloga za zabrinutost kada je riječ o sigurnosti flote.

Dodao je da ni američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) ni Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA), nadležna tijela za nadzor civilnog zrakoplovstva u SAD-u i Europi, nisu od Ryanaira zatražile nikakve promjene u načinu poslovanja.

"Vrlo smo zadovoljni sigurnošću svih pet naših aviokompanija. One posluju prema najvišim standardima europskih zrakoplovnih propisa. Imamo relativno mladu flotu i vrlo smo zadovoljni razinom sigurnosti i održavanja unutar Ryanair grupe", rekao je.

Dodao je da su zrakoplovi Boeing 737 među najsigurnijima ikad proizvedenima.

"Tim je zrakoplovima diljem svijeta obavljeno doslovno stotine milijuna letova otkad su uvedeni u promet. Vjerojatno su to najsigurniji zrakoplovi ikad napravljeni, redovito se održavaju, a naše posade su vrlo dobro obučene", rekao je.