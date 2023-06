VIDEO Rusi helikopterima napali plaćenike Wagnera koji napreduju prema Moskvi

Predsjednik Vladimir Putin obećao je slomiti oružanu pobunu koju je usporedio s ruskim građanskim ratom prije jednog stoljeća.

Borci privatne milicije Wagner Jevgenija Prigožina kontroliraju Rostov na Donu, grad s više od milijun ljudi blizu granice s Ukrajinom, i brzo napreduju prema sjeveru kroz zapadnu Rusiju.

Novinar Reutersa vidio je kako vojni helikopteri otvaraju vatru na naoružanu kolonu Wagnera koja je napredovala pokraj grada Voronježa s transporterima i najmanje jednim tenkom na kamionu s ravnom platformom.

Grad se nalazi na pola puta između Rostova i Moskve, udaljenih više od tisuću kilometara. Vlasti u ruskoj regiji Lipetsk pozvale su u subotu ljude da ostanu u svojim domovima iz sigurnosnih razloga.

Izdali su upozorenje usred izvješća da su pobunjeni Wagnerovi plaćenici prolazili regijom na putu za Moskvu. Prigožin čija je privatna vojska vodila najkrvavije bitke u Ukrajini mjesecima se svađao s ruskim vojnim vrhom. Objavio je da je zauzeo stožer ruskog Južnog vojnog okruga u Rostovu nakon što je poveo svoje snage u Rusiju iz Ukrajine.

U Rostovu, koji služi kao glavno pozadinsko logističko središte za cjelokupne ruske snage, stanovnici su se motali okolo, snimajući mobilnim telefonima, dok su Wagnerovi borci u oklopnim vozilima i borbenim tenkovima zauzimali položaje. U Moskvi je na ulicama pojačano osiguranje. Crveni trg blokiran je metalnim barijerama.

"Pretjerane ambicije i interesi doveli su do izdaje", rekao je Putin u televizijskom obraćanju, uspoređujući pobunu u vrijeme rata u inozemstvu s ruskom revolucijom i građanskim ratom pokrenutim tijekom Prvog svjetskog rata.

Svi oni koji su svjesno kročili na put izdaje, koji su pripremali oružanu pobunu, koji su krenuli putem ucjena i terorističkih metoda, snosit će neminovnu kaznu, odgovarat će i pred zakonom i pred našim narodom. Prkosni Prigožin brzo je odgovorio da on i njegovi ljudi nemaju namjeru predati se.

"Predsjednik duboko griješi kada govori o izdaji. Mi smo domoljubi, borili smo se i borimo se za domovinu", rekao je Prigožin u audio poruci i dodao: "Ne želimo da zemlja i dalje živi u korupciji i prijevari".

