Podoljak: "U sljedećih 48 sati definirat će se novi status Rusije. Svi potencijalni igrači sada biraju na kojoj su strani"

"U sljedećih 48 sati definirat će se novi status Rusije", napisao je Mihajlo Podoljak na Twitteru u subotu.

"Ili potpuni građanski rat ili dogovoreni prijenos vlasti, ili privremeni predah prije sljedeće faze pada Putinovog režima", napisao je Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Svi potencijalni igrači sada biraju na kojoj su strani. Tišina ruske elite zasad je zaglušujuća", napisao je Podoljak.

Zelenski je, pak, u subotu kazao da pobuna plaćenika pokazuje "očiglednu potpunu slabost Rusije".

