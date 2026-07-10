Kriza sve dublja, ruske vlasti pozivaju na rad od kuće: "Što manje koristite automobile"

Vlasti u Sibiru pozivaju državne institucije i tvrtke da, gdje god je to moguće, prijeđu na rad na daljinu i smanje potrošnju energije, izvijestili su lokalni mediji.

"Dužnosnicima se savjetuje da službena putovanja planiraju selektivnije te da u većoj mjeri koriste oblike rada na daljinu, poput održavanja sastanaka putem interneta", rekla je zamjenica guvernera Tomske oblasti Olga Krilova.

U Novosibirskoj oblasti zamjenik guvernera Konstantin Halzov potpisao je uredbu kojom se svim tvrtkama preporučuje da zaposlenicima omoguće rad od kuće, osim onima koji obavljaju ključne djelatnosti.

Uredba također poziva građane da što manje koriste privatne automobile.

"Preporučujemo stanovnicima Novosibirske oblasti da ograniče korištenje privatnih vozila. Ako je putovanje nužno, trebaju osigurati da imaju dovoljno goriva za dolazak na odredište i povratak", navodi se u dokumentu, prenosi Politico.

Novosibirska i Tomska oblast graniče s Omskom, gdje se nalazi jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte. Postrojenje je, prema navodima, teško oštećeno u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama 6. srpnja.

Kriza s opskrbom gorivom širi se gotovo cijelom Rusijom. Prema pisanju lokalnih novinara, od ukupno 89 ruskih regija samo jedna zasad nije uvela ograničenja u potrošnji energije, dok su neke regije uvele sustav prodaje goriva po principu parnih i neparnih registarskih oznaka kako bi ublažile nestašice.

Ovisno o regiji, vozači na gorivo čekaju u redovima i do 12 sati.