Još jedna bizarna izjava koja dolazi od Rusa postala je viralna na društvenim mrežama.

Marija Zaharova, ravnateljica Odjela za informiranje u Ministarstvu vanjskih poslova Rusije imala je, u najmanju ruku, bizarnu izjavu. Dotaknula se i - juhe od cikle.

"Čak su i kuharice zabranjene u Ukrajini. Neće dijeliti niti recept za boršč. Morao je pripadati jednom narodu, jednoj nacionalnosti. Nisu mogli podnijeti pomisao da će svaka domaćica na svijetu moći to skuhati na svoj način. To je ono o čemu govorimo. Ksenofobija, fašizam, ekstremizam", rekla je.

Bizarre comments by Maria Zakharova, the Russian MFA spox:

"Even cookbooks were banned [in Ukraine]. Why? Because they wouldn't share the borscht recipe... It had to belong to one people, to one nationality. They couldn't bear the thought that.. every housewife in the world

pic.twitter.com/zqjBXIQzOI