Društvenim mrežama širi se snimka navodnog neuspjelog lansiranja ruskog raketnog sustava protuzračne obrane. Snimka je, kako se navodi, nastala u Alčevsku u regiji Lugansk.

Na društvenim mrežama se pojavio video u kojem se projektil ruske protuzračne obrane ispaljen u Luganskoj regiji okreće za 180 stupnjeva u zraku i zabija gotovo na točno mjesto odakle je lansiran.

Za sada nema službene potvrde autentičnosti snimke, niti više detalja gdje i kada je nastala.

"Ovo je navodno snimka neuspjelog lansiranja rakete ruskog sustava protuzračne obrane iz Alčevska u Luganskoj oblasti", napisano je uz videosnimku koja je na društvenim mrežama objavljena u petak.

